Казахстанцев предупреждают об участковых с камерами

Казахстанцы через WhatsApp предупреждают друг друга об участковых полицейских, которые снимают на камеру покупателей без масок и штрафуют их, сообщает zakon.kz.

Это старый фейк, который появился в соцсетях еще осенью 2020 года, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Эту информацию ранее опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Сотрудники полиции совместно с мониторинговыми группами действительно проверяют увеселительные заведения, могут проверять и людей на улицах. Однако при выявлении нарушения они обязаны составить рапорт и взять письменную объяснительную у нарушителя. После этого все документы рассматривают в региональном уполномоченном органе. И только потом могут наложить штраф. По фотографии этого никто не делает, — пояснял официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, фотографии и видеозаписи нарушителя недостаточно для того, чтобы привлечь его к ответственности и наложить штраф.