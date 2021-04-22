Коронавирус в Казахстане: в матрице оценки произошли изменения

22 апреля 2021, 09:50
Фото: pixabay.com

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 22 апреля, передает zakon.kz.

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.

В "желтой" зоне добавилась Костанайская область (ранее она была в "зеленой" зоне), остаются там также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?