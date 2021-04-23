Малый Талдыколь в Нур-Султане сохранят

Водная гладь Малого Талдыколя будет сохранена. А территорию вокруг водонакопителя благоустроят, передает zakon.kz.

Сайт столичного акимата со ссылкой на руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлана Уранхаева сообщает, что будет построено два экологических парка: один у озера Большой Талдыколь, другой - у озера Майбалык.

Малый Талдыколь – это не озеро, а водонакопитель. Тем не менее, осушаться он не будет. Будет сохранена водная гладь. Так называемое зеркало. Строительных работ на самом Малом Талдыколе не будет. А вокруг, согласно плану компактной застройки города, территория будет благоустраиваться. Это жилье, социальные объекты – школы, детсады и т.д. К примеру, сам ЖК "Зеленый квартал" был когда-то построен на болоте, то же самое по ТРЦ "Хан-Шатыр", проспекту Туран и т.д. - сказал Уранхаев.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана в августе 2020 года провел дополнительную экспертизу вод Малого Талдыколя. Согласно исследованию, превышение предельно-допустимой концентрации по железу составляет в 6,2 раза, хлориды в 9,3 раза, сульфатов в 1,1 раза, аммиака в 5 раз и т.д. Цвет воды относится ко 2 категории. Это свидетельствует о высоком уровне загрязнения водонакопителя, который непригоден для жизнедеятельности живых организмов.

На самом же Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной общей территорией 5700 га. Сотрудники "Астанагенплана" совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана изучали международный опыт проектирования и строительства природных парков вместе с коллегами из Великобритании на примере лондонского центра водно-болотных угодий, природного парка Rainham Marshes, шервудского леса, заповедника Minsmere Reserve и проводили встречи с ведущими специалистами общества птиц. Естественно-научное обоснование создания городского природного парка положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Вдоль территории планируется построить смотровые площадки, образовательные центры для будущих биологов, ихтиологов, орнитологов, экологов. Не зря это исторически важная орнитологическая территория. В период сезонных миграций на озерах и прилегающих территориях там можно увидеть до 200 видов птиц. Таким образом, у города появится возможность сохранения естественной среды обитания для краснокнижных животных и птиц.

Не менее привлекательным местом станет второй экопарк озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт). Общая площадь территории – 400 га, водоемов – почти 120 га. Парковый комплекс предусматривает собой особо охраняемые прибрежные зоны, создание искусственных водоемов для рыбалки, площадки для поддержания уникальной экосистемы города, также будут велодорожки, прогулочные зоны, площадки для занятий разными видами спорта и т.д.

Планируется открыть конный клуб. Это значит, что территорию парка можно будет исследовать по конным тропинкам.

Территория озера Майбалык будет своего рода заповедной зоной, от которой можно будет увидеть выходящие каналы, которые как «живые артерии» дадут доступ к озеру для всех горожан. В будущем лесопарк станет зеленым центром динамически развивающегося города. Это важный шаг для продолжения зеленой идеи столицы.