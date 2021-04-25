Казахстанская группа MEZZO прошла в финал конкурса "Новая волна 2021"

21-22 апреля в российской столице, в помещении ВГИКа, прошел полуфинал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки “Новая волна- 2021”, сообщает zakon.kz.

В полуфинале конкурса участвовали более 70 человек, представляющих самые разные страны- Казахстан, Россию, Беларусь, США, Армению, Абхазию, Албанию, Литву, Латвию, Сербию и т.д. Из них в финал конкурса пробились 20 артистов, в том числе и казахстанская группа Mezzo.

Друзья! Это случилось! Мы прошли в финал конкурса "Новая Волна"! Спасибо вам за поддержку и веру в нас! До сих пор не верится :) Приглашаем всех в Сочи с нами! Мы счастливы! - говорится в сообщении на официальной instagram-странице группы.

Группа Mezzo выступила с песнями из репертуара группы Abba, из мюзикла Westside story и своей авторской песней.

Mezzo – первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера - музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки.

В нынешнем году “Новая волна” вновь пройдет в Сочи, даты конкурса- 19-25 августа.