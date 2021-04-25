Звезда российского кино вместе с друзьями избил хоккеиста

Российский актер Александр Паль вместе с двумя друзьями избил бывшего хоккеиста Кевина Антипова, сообщает zakon.kz.

Как передает Telegram-канал "112", спортсмену, прежде игравшему за молодежный состав ЦСКА, проломили скулы, а также выбили глазную кость.

Драка началась после празднования дня рождения одного из знакомых спортсмена. Кевин уже собирался домой и вызвал такси, но к нему внезапно подошли трое молодых людей, в одном из которых он узнал известного актера — Александра Паля. Мужчины нанесли Антипову множество ударов и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Кевин Антипов был госпитализирован в одну из столичных больниц.

Актера задержали и допросили. Обстоятельства инцидента выясняются.

Александр Паль – российский актер театра, кино и дубляжа, лауреат кинофестиваля "Кинотавр" 2015 года за лучшую мужскую роль (фильм "Тряпичный союз"). Он снимается в кино и рекламных роликах, участвовал в одном из клипов музыканта Сергея Шнурова, также был гостем программы видеоблогера Юрия Дудя.