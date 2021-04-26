Как вернуть некачественную технику или автомобиль. Разъяснение

Довольно распространенная ситуация: вы купили автомобиль, но через какое-то время вышла из строя какая-то запчасть, продавец вас "футболит", что делать в таких случаях, а также, если вам продали некачественную бытовую технику, расскажет zakon.kz.
Как пояснила председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская, на основании 14 статьи закона о защите прав потребителей даже если вам вдруг разонравился цвет автомобиля, вы имеете право его вернуть в течение 14 дней.
Если же в автомобиле что-то сломалось, а продавец не признает заводской брак, то придется проводить независимую экспертизу.
Если это некачественный автомобиль, то тогда существуют 15 и 30 статья закона о защите прав потребителей, которая предполагает, что вы можете это доказать с помощью независимой экспертизы. Лаборатория, где проводится такая экспертиза, должна быть аккредитована и аттестована и ее специалисты имеют право выступать в суде в качестве экспертов. Иными словами, если это заводской брак, а не вы сами своими действиями привели к поломке авто, то вы имеете право либо поменять автомобиль, либо расторгнуть договор купли-продажи, либо устранить неисправность за счет продавца автомобиля, - пояснила Романовская.
Причем на этот процесс отведены определенные сроки. Но об этом ниже.
Никто не имеет права вам сказать, что будут запчасть год искать, в этом случае вы имеете право расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возмещения денег. Точно также с микроволновкой, телевизором, утюгом и любой бытовой техникой, на которую есть гарантийный срок, - отметила она.
Упомянутый закон четко оговаривает права потребителя. Так, вы имеете право на:
Если вам отказали в этом вы имеете право обратиться в общество защиты прав потребителей либо в Национальную лигу потребителей. При подаче искового заявления мы освобождаемся от уплаты госпошлины. Кроме того, у нас есть претензионный порядок, который предполагает, что мы отправить претензию предпринимателю в течение 10 дней и не получим ответ, то на основании Административного кодекса предпринимателя накажу в размере 100 тысяч тенге. То есть он должен обязательно дать ответ, - пояснила специалист.
Если же полученный ответ вас не удовлетворил, вы имеете право подать исковое заявление в суд.
Вы это можете сделать и самостоятельно, тогда вам придется платить госпошлину 1% от иска. И 0,5 МРП от морального ущерба. Если вы подаете иск через общество прав потребителей, то не платите никаких денег вообще, - отметила Романовская.
Что касается парикмахерских услуг, то здесь все сложно. У нас нет независимой экспертизы, и никто вам не скажет, что и почему произошло с вашими волосами. Как правило, в салоне мастера ссылаются на какие-то физиологические особенности организма и на то, что вы сами неправильно им предоставили информацию, - рассказала глава Лиги потребителей.
Но при этом она отметила, что парикмахер обязан перед покраской покрасить прядь волос, посмотреть, есть ли аллергия, тот ли цвет краски и т.п.
Но мы же, казахстанские потребители, нетерпеливые, сами отказываемся от этого эксперимента, и поэтому периодически возникают конфликтные ситуации. Но если вам причинили существенный вред, то необходимо требовать возмещения морального и материального ущерба, - сказала Светлана Романовская.
По ее словам, при подаче иска в суд, также как по бытовой технике, если вы обратились в общество защиты прав потребителей, то освобождаетесь от уплаты госпошлины, требуя возмещения и морального, и материального ущерба.
Но если потребитель сам идет с исковым заявлением в суд, то должен знать, что необходимо заплатить госпошлину в виде 1% от материального ущерба и 0,5 МРП от морального. Хоть сколько он требует возмещения, хоть миллион или миллиард, - добавила она.
А закон гласит, что покупатель вправе в течение 14 дней с момента продажи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом (изготовителем), обменять купленный товар в месте покупки или иных местах, оговоренных продавцом, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации и тому подобное либо на другой товар по соглашению сторон, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца (изготовителя) вы вправе возвратить приобретенный товар и получить уплаченную за него денежную сумму.
Если вам продали товар ненадлежащего качества вы вправе по своему выбору потребовать:
Если же вам вследствие использования товара или, например, парикмахерской услуги причинен вред, то вы имеете право требовать возмещения вреда, независимо от вины продавца или исполнителя.
В отношении товара, на который установлен срок годности, к примеру, год, вы можете предъявить требования о недостатках товара в течение этого срока годности.
Если на товар установлен гарантийный срок, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором.
Если же на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, то претензии по недостаткам товара можно предъявлять в пределах двух лет со дня его покупки.
В законе также указывается, что при возврате потребителю уплаченных за товар денег продавец не вправе удерживать из них сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.
При расторжении договора расчеты с потребителем производятся исходя из цены товара на момент покупки.
Кроме того, продавец (изготовитель) обязан возместить вам расходы, связанные с доставкой или возвратом некачественного товара.
Между тем по закону не подлежат возврату:
Подготовила Лариса Черненко
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