Как вернуть некачественную технику или автомобиль. Разъяснение

Довольно распространенная ситуация: вы купили автомобиль, но через какое-то время вышла из строя какая-то запчасть, продавец вас "футболит", что делать в таких случаях, а также, если вам продали некачественную бытовую технику, расскажет zakon.kz.

Как поменять некачественный автомобиль и бытовую технику

Как пояснила председатель правления Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская, на основании 14 статьи закона о защите прав потребителей даже если вам вдруг разонравился цвет автомобиля, вы имеете право его вернуть в течение 14 дней.

Если же в автомобиле что-то сломалось, а продавец не признает заводской брак, то придется проводить независимую экспертизу.

Если это некачественный автомобиль, то тогда существуют 15 и 30 статья закона о защите прав потребителей, которая предполагает, что вы можете это доказать с помощью независимой экспертизы. Лаборатория, где проводится такая экспертиза, должна быть аккредитована и аттестована и ее специалисты имеют право выступать в суде в качестве экспертов. Иными словами, если это заводской брак, а не вы сами своими действиями привели к поломке авто, то вы имеете право либо поменять автомобиль, либо расторгнуть договор купли-продажи, либо устранить неисправность за счет продавца автомобиля, - пояснила Романовская.

Причем на этот процесс отведены определенные сроки. Но об этом ниже.

Никто не имеет права вам сказать, что будут запчасть год искать, в этом случае вы имеете право расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возмещения денег. Точно также с микроволновкой, телевизором, утюгом и любой бытовой техникой, на которую есть гарантийный срок, - отметила она.

Упомянутый закон четко оговаривает права потребителя. Так, вы имеете право на:

свободное заключение договоров на приобретение товаров, работ и услуг;

просвещение в сфере защиты прав потребителей и повышение правовой грамотности потребителя в вопросах защиты своих прав и законных интересов;

получение информации о товаре, а также о продавце (изготовителе, исполнителе);

приобретение безопасного товара или услуги;

свободный выбор товара;

надлежащее качество товара (работы, услуги);

обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества;

возмещение в полном объеме убытков (вреда), причиненных их жизни, здоровью или имуществу вследствие недостатков товара;

Если вам отказали в этом вы имеете право обратиться в общество защиты прав потребителей либо в Национальную лигу потребителей. При подаче искового заявления мы освобождаемся от уплаты госпошлины. Кроме того, у нас есть претензионный порядок, который предполагает, что мы отправить претензию предпринимателю в течение 10 дней и не получим ответ, то на основании Административного кодекса предпринимателя накажу в размере 100 тысяч тенге. То есть он должен обязательно дать ответ, - пояснила специалист.

Если же полученный ответ вас не удовлетворил, вы имеете право подать исковое заявление в суд.

Вы это можете сделать и самостоятельно, тогда вам придется платить госпошлину 1% от иска. И 0,5 МРП от морального ущерба. Если вы подаете иск через общество прав потребителей, то не платите никаких денег вообще, - отметила Романовская.

Что делать, если вам сожгли волосы в салоне

Что касается парикмахерских услуг, то здесь все сложно. У нас нет независимой экспертизы, и никто вам не скажет, что и почему произошло с вашими волосами. Как правило, в салоне мастера ссылаются на какие-то физиологические особенности организма и на то, что вы сами неправильно им предоставили информацию, - рассказала глава Лиги потребителей.

Но при этом она отметила, что парикмахер обязан перед покраской покрасить прядь волос, посмотреть, есть ли аллергия, тот ли цвет краски и т.п.

Но мы же, казахстанские потребители, нетерпеливые, сами отказываемся от этого эксперимента, и поэтому периодически возникают конфликтные ситуации. Но если вам причинили существенный вред, то необходимо требовать возмещения морального и материального ущерба, - сказала Светлана Романовская.

По ее словам, при подаче иска в суд, также как по бытовой технике, если вы обратились в общество защиты прав потребителей, то освобождаетесь от уплаты госпошлины, требуя возмещения и морального, и материального ущерба.

Но если потребитель сам идет с исковым заявлением в суд, то должен знать, что необходимо заплатить госпошлину в виде 1% от материального ущерба и 0,5 МРП от морального. Хоть сколько он требует возмещения, хоть миллион или миллиард, - добавила она.

Что гласит закон

А закон гласит, что покупатель вправе в течение 14 дней с момента продажи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не объявлен продавцом (изготовителем), обменять купленный товар в месте покупки или иных местах, оговоренных продавцом, на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации и тому подобное либо на другой товар по соглашению сторон, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

При отсутствии необходимого для обмена товара у продавца (изготовителя) вы вправе возвратить приобретенный товар и получить уплаченную за него денежную сумму.

Если вам продали товар ненадлежащего качества вы вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара.

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Если же вам вследствие использования товара или, например, парикмахерской услуги причинен вред, то вы имеете право требовать возмещения вреда, независимо от вины продавца или исполнителя.

В какой срок можно предъявить требования за некачественный товар

В отношении товара, на который установлен срок годности, к примеру, год, вы можете предъявить требования о недостатках товара в течение этого срока годности.

Если на товар установлен гарантийный срок, потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков товара в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором.

Если же на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, то претензии по недостаткам товара можно предъявлять в пределах двух лет со дня его покупки.

В законе также указывается, что при возврате потребителю уплаченных за товар денег продавец не вправе удерживать из них сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.

При расторжении договора расчеты с потребителем производятся исходя из цены товара на момент покупки.

Кроме того, продавец (изготовитель) обязан возместить вам расходы, связанные с доставкой или возвратом некачественного товара.

Между тем по закону не подлежат возврату:

лекарственные средства и медицинские изделия;

нательное белье;

чулочно-носочные изделия;

животные и растения;

метражные товары: ткани из волокон всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки;

абонентские устройства сотовой связи.

Подготовила Лариса Черненко