В Западном Казахстане с 1 мая установят блокпосты

Главный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев подписал новое постановление об усилении карантинных мер в регионе, сообщает zakon.kz.

ЗКО находится в "красной" зоне более месяца. С 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек.

Беспрепятственный въезд/выезд через блокпосты разрешен (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности, проездных билетов) для:

сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

транспортных средств, перевозящих вахтовых работников.

Запрещен въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) районов и территорию(-и) города Уральска, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении.

При этом, режим и сроки функционирования блокпостов могут быть изменены, в соответствии с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь