Девушка угнала погрузчик в Нур-Султане. Видео

В Нур-Султане девушка угнала фронтальный погрузчик ZL-30 и совершила ДТП, передает zakon.kz.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что с парковки угнали погрузчик ZL-30, принадлежащий строительной организации.

Как установили полицейские, в ночное время, водитель пригласил к себе домой знакомую девушку. В ходе застолья, мужчина выпил спиртного и опьянел. Дождавшись пока мужчина уснет, она тайно похитила ключи и совершила угон погрузчика. Девушка на высокой скорости разъезжала по ночному городу и совершала опасные маневры на дорогах.

По улице Брусиловского девушка совершила ДТП, повредив автомашину марки Mercedes. Вояж автоледи прервали патрульные полицейские, блокировав погрузчик на проезжей части.

У девушки нет водительских прав.

Задержанную 25-летнюю девушку доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Свой поступок она объяснила тем, что хотела покататься, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится расследование.