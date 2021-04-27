Ученые назвали продукт, предотвращающий преждевременную смерть

Подтверждено положительное влияние чили - красного острого перца на продолжительность жизни, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, американские ученые провели исследования, в которых приняли участие 570 тыс. человек из США, Италии, Китая и Ирана.

Согласно исследованию, у людей, которые регулярно включали этот продукт в рацион, отметили снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%, а от онкологических заболеваний - на 23%.

Как пишет Express, для подтверждения результатов потребуются дописследования, так как информации о механизме защитного действия красного перца пока нет.