Сообщение о пропаже в Алматы "Мисс Кызылорда" появилось в сети

В соцсетях появилась информация о пропаже финалистки конкурса красоты "Мисс Казахстан – 2019" и "Мисс Кызылорда – 2017" Гульнур Нуртазиной, сообщает zakon.kz.

Согласно информации опубликованной в Instagram-пабликах, девушка объявлена в розыск в городе Алматы.

Также под постом оставлены личные данные Гульнур Нуртазиной: Дата пропажи: 26 апреля 2021 года. Приметы: Рост 183 см, худощавое телосложение, длинные волосы, глаза карие. Одежда: серая кофта и рюкзак розового цвета Последний раз видели в районе Барахолки. Обращаться по номеру 8 727 254 48 02 Управления полиции города Алматы.

Заявление от подруги без вести пропавшей поступило минувшей ночью в Управление полиции Алатауского района. Заведено розыскное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Алматы.

В начале года пользователи бурно обсуждали новость о том, что "Мисс Кызылорда" работает посудомойщицей. Причиной тому стало видео с Гульнур Нуртазиной, работающей в одном из кафе Кызылорды.

Оказалось, что ее красота помешала ей устроиться в другом месте: женщины не берут на работу из ревности, а мужчины предлагают интим.

Как сообщили знакомые Гульнур, девушка оказалась в сложной жизненной ситуации. Когда ей было 15, у нее умер отец, а в прошлом году от коронавируса скончалась ее мама.

Однако девушка отказалась участвовать в шоу на Первом канале.

Я не хочу участвовать там, где хотят принизить меня, мой народ и мою страну, - прокомментировала Гульнур Нуртазина свое решение.