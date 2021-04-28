Димаш Кудайберген снова примет участие в "Славянском базаре" в Витебске

В 2021 году Димаш Кудайберген снова станет участником международного фестиваля искусств "Славянский Базар" в Витебске (Беларусь). Как и 3 года назад, он будет одним из членов жюри песенного конкурса в рамках данного мероприятия, передает zakon.kz.

Как стало известно Деловому Казахстану от представителей организаторов фестиваля искусств, в этом году Димаш будет оценивать участников конкурса исполнителей эстрадной песни. В то же время национальный отбор от Казахстана на детский и взрослый конкурсы исполнителей эстрадной песни в рамках фестиваля искусств "Славянский базар" в этом году возглавила Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в этом году пройдет в юбилейный 30-й раз в истории. Он состоится в Витебске (Беларусь) с 15 по 19 июля 2021 года.

В 2015 году Димаш Кудайберген выиграл гран-при "Славянского базара" как участник, позже победную эстафету у него принял Адильхан Макин, в 2019 году удостоенный аналогичной награды. Кроме них, лауреатами песенного конкурса в рамках "Славянского базара" из числа казахстанцев в разные годы становились Алишер Каримов, Динара Султан и Амре.