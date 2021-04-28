Что зарубежные СМИ написали о QazVac

Новость о начале вакцинации в Казахстане вакциной собственного производства QazVac вызвала интерес за рубежом. Многие информационные агентства и издания опубликовали материалы о казахстанском опыте, передает zakon.kz.

В их числе Reuters, The Guardian (Великобритания), Fortune (США), Agence France-Presse и Le Figaro (Франция), EFE (Испания), ANSA (Италия), ТАСС (Россия), Anadolu (Турция), а также другие региональные и национальные СМИ стран СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока.

Казахстан выпустил отечественную вакцину против коронавируса, а министр здравоохранения центральноазиатской страны привился в прямом эфире, - написало издание The Guardian.

Британские журналисты также отметили, что Казахстан стал первой страной, производящей вакцину "Спутник V".

Казахстан присоединился к избранному числу стран, которые произвели и предоставили свою собственную вакцину COVID-19...Выпуск QazVac является убедительным свидетельством научного и промышленного потенциала центральноазиатской страны. Все другие страны, которые разработали вакцины против COVID-19, включая Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Китай, Россию и Индию, имеют значительно более развитую экономику и большую численность населения, - говорится в материале eureporter.

В публикациях высоко оценивается вклад в борьбу с пандемией в стране. Казахстан вошел в число передовых стран, разработавших и наладивших производство собственной вакцины.