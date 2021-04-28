С начала года 834 казахстанца совершили суицид

28 апреля 2021, 15:03
Фото: Pixabay

За три месяца 2021 года 834 казахстанца совершили самоубийство. Большинство из них – мужчины. Об этом говорится в отчете Комитета по правовой статистике и специальным учетам, передает zakon.kz.

Всего с января по март 2021 года суицид совершили 834 казахстанца.

В глобальном масштабе мужчины больше склонны совершать самоубийства. Казахстан не исключение из правил. 659 из тех, кто убил себя - представители мужского пола. Большинству из этих мужчин было от 35 лет до 44 (141). Большинству женщин, совершивших суицид, было от 45 до 54 лет (31 случай).

В каких состояниях они совершили суициды

  • в трезвом – 625;
  • в алкогольном опьянении – 178;
  • иного болезненного состояния психики – 30,
  • в токсиманическом опьянении – 2.

Факторы, предшествовавшие суициду

  • одиночество – 29;
  • тяжелое материальное положение (банкротство, долги) – 29;
  • неблагополучные жилищные условия – 5;
  • конфликтные отношения с родственниками – 5;
  • конфликтные отношения с супругом – 3;
  • разрыв семейных отношений (развод) – 7;
  • тяжелые соматические заболевания – 15;
  • утрата, смерть близкого человека – 3;
  • утрата социального статуса (престижа) – 1;
  • страх наказания, позора (уголовная ответственность) – 1;
  • не установлены – 253;
  • другое – 511.

Способы совершения суицида

  • повешение – 639;
  • с применением огнестрельного оружия – 5;
  • с применением колюще-режущих предметов – 52;
  • с применением транспорта – 1;
  • падение с высоты – 35;
  • самосожжение – 1;
  • утопление – 3;
  • отравление – 48. Из них пищевое отравление – 20, лекарственными препаратами – 18, угарным газом – 3, ядохимикатами 5, НПП – 2.
  • другое – 50.

Место совершения суицида

  • на улице – 57;
  • в жилом помещении – 465;
  • по месту работы - 16;
  • в лечебном учреждении - 6;
  • по месту службы - 1;
  • в подвале - 9;
  • другое - 280.

Всего за три месяца 2021 года в стране зарегистрировали 1083 попытки самоубийства. 711 из них это представители мужского пола.

В аналогичный период прошлого года суицидов было чуть меньше - 749 случаев. Большинство тех, кто совершил самоубийство в прошлом году были мужчинами (589 человек).


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