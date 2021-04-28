Токаев возглавил АНК

Елбасы передал полномочия возглавлять АНК нынешнему Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает zakon.kz.

Как всем известно, в 2019 году 19 марта в 19 часов вечера я объявил казахстанскому народу, что я прекращаю полномочия президента. Считал, что этого достаточно и нужна смена руководства. Поэтому этот вопрос преемственности власти решен в 2019 году. Жизнь подтвердила правильность этого шага, - сказал Назарбаев.

Сегодня подтверждается, что этот выбор был правильный.

Я хочу двигаться дальше, это серьезный для меня шаг. Я стоял у истоков Ассамблеи. Спасибо всем членам Ассамблеи за поддержку. Это было важно. Но, как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплены перед президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, - сказал он.