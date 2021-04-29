Дело не в паводке - родственники пропавшего фермера уверены, что его похитили

Родные фермера Нурлана Сулейменова, исчезнувшего в Карагандинской области во время паводков 8 апреля, заявили, что мужчину похитили, сообщает zakon.kz.

Близкие считают, что злоумышленники могли воспользоваться обстановкой, чтобы скрыть следы преступления, передает Первый канал "Евразия".

Причиной, якобы, могла стать зависть к успешному бизнесу. Племянница Нурлана Сулейменова сообщила, что полиция отказалась заводить уголовное дело по факту похищения.

Пропали вещи, которые указывают на то, что, возможно его похитили. Это портфель с его документами, с печатями, его телефон. Весь следующий день после его пропажи подавал сигналы. племянница пропавшего фермера Нурлана Сулейменова Ботагоз Кулшаева

В полиции ответили, что версия о похищении не рассматривалась. Были очевидцы того, как машину смыло в реку. Поиски фермера до сих пор продолжаются.