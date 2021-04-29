В Алматы горела "барахолка"

В Алматы произошел пожар на "барахолке", передает zakon.kz.
Видео пожара появилось в соцсетях. Очевидцы сообщают, что горел рынок "Кенжехан".
29 апреля в 9.25 мин силы и средства ДЧС Алматы выехали на сообщение о загоревшихся контейнерах поул. Северное кольцо, 116, рынок "Кенжехан-1". Прибыв через 6 минут, пожарные установили, что горят открытым пламенем три двухъярусных контейнера (с автозапчастями). Создалась угроза распространения огня на соседние контейнеры. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Принятыми мерами возгорание локализовано за 9 минут, ликвидировано в 9.49 на общей площади 40 кв.м. Не допущен переход огня на соседние контейнеры с ТМЦ, - сообщили детали в пресс-службе ДЧС.
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