Охотничьи парки и вольеры для диких животных планируют создать в Казахстане

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира" разработали в Комитете лесного хозяйства и животного мира, передает zakon.kz.

Законопроектом планируется внести поправки в законодательство по следующим направлениям:

совершенствование механизма управления охотохозяйственной отраслью;

усиление правовой защищенности субъектов охотничьего хозяйства и закрепления за ними права на возмещение понесённых ими затрат;

совершенствование механизма управления популяциями диких животных и их изучения;

привлечение частных инвестиций в ООПТ и воспроизводство редких и исчезающих видов животных;

развитие иностранного охотничьего туризма;

государственная поддержка дичеразведения охотничьих, редких и исчезающих видов диких животных.





В частности, предусматривается, что неиспользуемые для нужд лесного хозяйства угодья на землях лесного фонда могут предоставляться физическим и юридическим лицам для сельскохозяйственных целей, ведения охотничьего и фермерского охотничьего хозяйства в соответствии с лесным законодательством РК.

В Лесной кодекс вносится поправка о том, что лесные пользования и лесохозяйственные мероприятия на участках государственного лесного фонда, предоставленных для нужд охотничьего хозяйства, фермерского охотничьего хозяйства должны осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания для диких животных.

При этом предусматривается, что строительство объектов на землях государственного лесного фонда, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования, осуществляется по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с эскизом (эскизным проектом), согласованным с местным исполнительным органом, а леса, имеющие республиканское значения, с уполномоченным органом.

Также добавлен пункт о том, что физические и юридические лица, которые содержат в неволе или полувольных условиях животных, отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезновения, имеют право на приобретение, сбыт и обмен этих животных в пределах РК, уведомив уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, о совершенной сделке.

Вместе с тем вносятся изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие специальный налоговый режим для продукции растениеводства, животноводства, птицеводства, пчеловодства, а также полученной от диких животных.

Как отмечается в концепции к законопроекту, мировой опыт показал, наиболее надежный путь охраны животного мира - организация эффективного охотничьего хозяйства.

Нужно осознать также, что при всевозрастающем антропогенном прессе сохранить биоразнообразие запретами охоты и посредством создания только особо охраняемых природных территорий (ООПТ) нереально. Наиболее надежный путь охраны животного мира - организация эффективного охотничьего хозяйства, в сочетании с государственной системой контроля и развитием сети ООПТ, - отмечают разработчики законопроекта.

Не менее важным направлением охотничьей отрасли они считают вольерное разведение животных.

Фермерское разведение диких копытных могло бы стать важнейшим элементом охотничьего и сельского хозяйства (альтернативным традиционному животноводству), а также экологического туризма в Казахстане. К тому же это наиболее реальный путь сохранения и восстановления ценнейших биологических ресурсов, - говорится в концепции.

Отмечается, что в отличие от многих стран, у нас неограниченные возможности для размещения охотничьих парков – заброшены и никак не используются миллионы гектаров пахотных земель, не говоря уже о кустарниковых пустошах.

Вместе с тем предлагается компетенцию уполномоченного органа дополнить нормой по разработке и утверждению правил возмещения убытков и потерь охотохозяйственным организациям в случае изъятия земельных участков с закрепленными охотничьими угодьями для государственных надобностей и правил распределения средств, полученных в качестве штрафных сумм и сумм, взысканных с нарушителей природоохранного законодательства за нанесенный ущерб.

Для усиления борьбы с браконьерством на территории охотничьего хозяйства предлагается внедрить опыт соседних с Казахстаном государств - Киргизии и Узбекистана по поощрению егерей путем отчисления части штрафов и исков за незаконную охоту, выявленных ими, в виде премии.

Такая мера материального стимулирования окажет содействие в повышении эффективности работы егерской службы субъектов охотничьего хозяйства, - считают в комитете.

Также имеется необходимость внесения дополнений в компетенцию уполномоченного органа в части разработки и утверждения правил субсидирования искусственного разведения диких животных и их выпуска в природу.

Полностью посмотреть проект закона можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 17 мая.