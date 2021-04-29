Памятник Батырхану Шукенову установят в Нур-Султане

В Нур-Султане установят памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову, передает zakon.kz.

Столичный акимат объявил конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову. Предложения можно высылать на платформу Birge – с правой стороны в нижнем углу "Обратная связь".

Памятник Шукенова планируют установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

Батырхан Шукенов родился 18 мая в 1962 году. Он скончался 28 апреля 2015 года.