Памятник Батырхану Шукенову установят в Нур-Султане

29 апреля 2021, 12:19
Фото: Акимат Нур-Султана

В Нур-Султане установят памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову, передает zakon.kz.

Столичный акимат объявил конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову. Предложения можно высылать на платформу Birge – с правой стороны в нижнем углу "Обратная связь".

Памятник Шукенова планируют установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

Батырхан Шукенов родился 18 мая в 1962 году. Он скончался 28 апреля 2015 года.


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