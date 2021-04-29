В Казахстане расширили список претендентов на государственные образовательные гранты

Правительство РК приняло постановление от 21 апреля 2021 года, которым внесло изменения в 2 постановления по вопросам получения высшего образования, передает zakon.kz.
Так, в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования внесены дополнения.
В конкурсе на получение образовательного гранта теперь также могут участвовать новые категории граждан:
Для указанных категорий граждан установлены следующие размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования:
Постановление вводится в действие с 7 мая 2021 года.
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