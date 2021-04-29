В Казахстане расширили список претендентов на государственные образовательные гранты

29 апреля 2021, 15:23
Фото: inform.kz

Правительство РК приняло постановление от 21 апреля 2021 года, которым внесло изменения в 2 постановления по вопросам получения высшего образования, передает zakon.kz.

Так, в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования внесены дополнения.

В конкурсе на получение образовательного гранта теперь также могут участвовать новые категории граждан:

  • дети из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей,
  • дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет,
  • дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп.

Для указанных категорий граждан установлены следующие размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования:

  1. детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, - 5 процентов;
  2. детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, - 1 процент;
  3. детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп, - 1 процент.

Постановление вводится в действие с 7 мая 2021 года.


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