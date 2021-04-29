Какие изменения ждут казахстанцев в мае 2021 года

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с мая 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Пенсионная система

С 1 мая невостребованные вклады из ликвидированных банков будут переводить на пенсионные счета.

Меняются Правила заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

Регистрация недвижимости

Электронная регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется на основании электронной копии правоустанавливающего документа, поступающего в регистрирующий орган посредством информационной системы правового кадастра. Ранее данные поступали через Единую нотариальную информационную систему (ЕНИС).

Культура

Зрителей обязаны предупреждать об использовании фонограммы на концерте до продажи билетов.

Пользоваться Сводным электронным каталогом через Казахстанскую национальную электронную библиотеку казахстанцы смогут бесплатно, без авторизации и регистрации.

Авторское право

Авторам будут платить вознаграждение за приобретение имущественных прав на общественно значимую литературу по установленным ставкам.

Приватизация госимущества

В Правила проведения аукциона, тендера, конкурса, адресной прямой продажи, а также в порядок осуществления расчетов при продаже объектов приватизации внесены изменения.

Банки

По новому будет проверяться целевое использование банками средств, предоставленных в рамках механизма кредитования приоритетных проектов.

Акцизы на бензин

Правительство изменило ставки акцизов на бензин.

Таможня

Минфин утвердил правила и сроки вручения предварительного акта выездной таможенной проверки.

Земля

Земельные участки будут предоставлять во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства.

Животный мир

Министерство экологии утвердило лимиты изъятия объектов животного мира с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, за исключением рыб и других водных животных.

Бухгалтерия

Проверочные листы в области бухучета утвердили для профессиональных организаций бухгалтеров.

Информация

Правительство утвердило новые правила передачи госсекретов в связи с выполнением совместных и других работ.

Драгоценные камни и металлы

Упрощена процедура экспорта отечественных драгоценных металлов и камней на территории ЕАЭС. Подписан закон о ратификации соответствующего Соглашения.

Межгосударственные стандарты

Казахстан ратифицировал Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Ратификация обеспечит решение следующих вопросов: для государства - создаст правовую основу для легитимной продажи межгосударственных стандартов, их адаптацию к современным реалиям; для бизнеса - снизит издержки. Повысит уровень применения межгосударственных стандартов для технических регламентов Союза.