Какие изменения ждут казахстанцев в мае 2021 года

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с мая 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.
С 1 мая невостребованные вклады из ликвидированных банков будут переводить на пенсионные счета.
Меняются Правила заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.
Электронная регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется на основании электронной копии правоустанавливающего документа, поступающего в регистрирующий орган посредством информационной системы правового кадастра. Ранее данные поступали через Единую нотариальную информационную систему (ЕНИС).
Зрителей обязаны предупреждать об использовании фонограммы на концерте до продажи билетов.
Пользоваться Сводным электронным каталогом через Казахстанскую национальную электронную библиотеку казахстанцы смогут бесплатно, без авторизации и регистрации.
Авторам будут платить вознаграждение за приобретение имущественных прав на общественно значимую литературу по установленным ставкам.
В Правила проведения аукциона, тендера, конкурса, адресной прямой продажи, а также в порядок осуществления расчетов при продаже объектов приватизации внесены изменения.
По новому будет проверяться целевое использование банками средств, предоставленных в рамках механизма кредитования приоритетных проектов.
Правительство изменило ставки акцизов на бензин.
Минфин утвердил правила и сроки вручения предварительного акта выездной таможенной проверки.
Земельные участки будут предоставлять во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства.
Министерство экологии утвердило лимиты изъятия объектов животного мира с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года, за исключением рыб и других водных животных.
Проверочные листы в области бухучета утвердили для профессиональных организаций бухгалтеров.
Правительство утвердило новые правила передачи госсекретов в связи с выполнением совместных и других работ.
Упрощена процедура экспорта отечественных драгоценных металлов и камней на территории ЕАЭС. Подписан закон о ратификации соответствующего Соглашения.
Казахстан ратифицировал Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Ратификация обеспечит решение следующих вопросов: для государства - создаст правовую основу для легитимной продажи межгосударственных стандартов, их адаптацию к современным реалиям; для бизнеса - снизит издержки. Повысит уровень применения межгосударственных стандартов для технических регламентов Союза.
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