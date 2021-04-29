Водитель автобуса с запрокинутой ногой и телефоном в руках попал на видео 

29 апреля 2021, 18:57
Фото: ekaraganda.kz

В социальных сетях появилась видео, как водитель автобуса везет пассажиров, запрокинул ногу на уровне руля и в тоже время пользовался телефоном, сообщает zakon.kz.

Вот такие водители отвечают за людей, которых перевозят. Нога на панели, сам в Instagram. Сегодня, 11:15, 40-ой маршрут, Майкудук, - говорится в описании к видео.

Полицейские установили нарушителя.

В отношении 28-летнего водителя составлен административный протокол по ст. ст.591 ч.1, 593 ч. 2 КРК об АП и наложен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (58340 тенге), - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 5 канал Караганда (@5kanal.kz)


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?