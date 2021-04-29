Главный санврач обратился к казахстанцам

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Уважаемые соотечественники, хочу обратиться ко всем, кто в ближайшее время, собирается на отдых или по иным делам в страны с очень неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Я прошу воздержаться от поездок в государства, где широко распространяется коронавирусная инфекция. В данный момент, это Индия, Турция, некоторые страны Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Ерлан Киясов

Он отметил, что "новые штаммы коронавирусной инфекции, имеющие стремительное течение и распространение, представляют чрезвычайную опасность для общества и системы здравоохранения в целом".

Повремените с отпуском, ведь это не только ваше собственное здоровье, но и благополучная и полноценная жизнь ваших близких, - заключил санврач.