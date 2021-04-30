Беги от педофила: казахстанских школьников учат обороняться от маньяков

Казахстанских школьников учат защищаться от преступников, педофилов и похитителей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Это совместный специальный проект Первого канала "Евразия" и МВД.

Накануне четвероклассникам одной из школ Петропавловска рассказали о том, как защищаться от преступников, педофилов и похитителей.

В школах сейчас даже сказку "Колобок" подают как иллюстрацию безответственного поведения и доверия к опасным незнакомцам. Оттого и жизнь у сказочного персонажа, делают выводы, была яркой, но короткой. Главное правило на примере того же Колобка школьники уже выучили - подальше от чужих.

Мнение по этому поводу высказали сами школьники: Дарья Молчалина, ученица школы №5: "Никто не может предсказать, что он от вас хотел. Даже если он будет что-то вам предлагать, то вы все равно отказывайтесь". Анастасия Пикулина, ученица школы №5: "А вдруг это какой-нибудь маньяк, который хочет тебя украсть". Владислав Горчаков, ученик школы №5: "Надо ударить его по шее, он расслабится, его толкнуть и потом сбежать. Потом звать взрослых или подойти к женщине с ребенком".

У боевых четвероклашек, можно сказать, практическое занятие. Им не нужно знать, что только за прошлый год в Казахстане на детей нападали и уводили с собой более 800 раз. Это - страхи взрослых, учителей и родителей. Но ребятам подсказывают: звать на помощь не стыдно. Вроде игра и очень весело. Но инспектор, который в жизни учит самообороне полицейских, знает, что делает. Эти уроки надо повторять и повторять. И пусть ребята плохо понимают, что такое маньяк, а тем более, педофил, но в нужный момент эти навыки пригодятся.

У них это запомнится, и завтра, при какой-то ситуации это будет уже непроизвольно, как биомеханика человеческого тела. инспектор управления по спецподготовке департамента полиции СКО Игорь Левин

А для самых бесстрашных разыгрывают настоящее похищение. Сакен репетирует, как должен вести себя в роли жертвы. Стучать по стеклу, звать на помощь. Но голос будто отнялся от волнения, признается.

Я не знал, как бороться с этим человеком и поцарапал ему лицо. Если бы это было не понарошку, я бы растерялся. ученик гимназии "Бэст" Сакен Саттар

Как реагировать, что делать, и даже как дышать, чтобы страх не парализовал? Всему этому нужно учиться. Пригодятся когда-нибудь такие знания или нет, другой вопрос. В экстренной ситуации все средства хороши. И именно они однажды могут спасти ребенку жизнь.