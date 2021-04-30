С 1 июля паспорт вакцинации будет отображаться в Ashyq

С 1 июля паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением "Ashyq", сообщает zakon.kz.

Паспорт вакцинации содержит данные: какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты, предоставляет возможность продемонстрировать документ по месту требования и открытия доступа с помощью QR-кода.

В настоящее время для интеграции паспорта вакцинации рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Интеграция паспорта вакцинации с приложением "Ashyq" будет осуществлена с 1 июля 2021 года, - сказал на отчетной встрече с населением министр здравоохранения Алексей Цой.

Наряду с паспортом вакцинации внедряются тепловые карты– это система анализа активности города в период пандемии на базе телекоммуникационных данных.

Тепловые карты позволяют определять места концентрации активности и скоплений жителей, места концентрации звонков в 103, 1406, 1308, 102 и областные миграционные потоки. В настоящее время реализуется пилотный проект по использованию тепловых карт в городе Алматы.

Использование тепловых карт предоставляет такие возможности, как регулярный доступ Межведомственной комиссии, Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, Департамента полиции, Управления общественного здравоохранения города Алматы, использование полученной аналитики для целей санитарного мониторинга, оптимизации маршрутов патрулирования, планирования коечного фонда, анализа эффективности принятых мер, - отметил Цой.