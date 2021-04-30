Какими будут дипломы, выдаваемые вузами с 2021 года

Не секрет, что казахстанские вузы начнут выдавать дипломы собственного образца. Будет ли дизайн документов единым для всех, узнал корреспондент zakon.kz.

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан "Об образовании" вузы (за исключением Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений, организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования в области здравоохранения) с 2021 года выдают дипломы об образовании собственного образца.

Вузы самостоятельно разрабатывают форму, дизайн, требования к заполнению документов об образовании собственного образца и утверждают на Совете директоров. Вместе с тем, во избежание изготовления поддельных дипломов об образовании собственного образца Министерство устанавливает серию и порядковую нумерацию для каждого вида документа об образовании собственного образца, - сообщили в Министерстве образования и науки РК в ответ на запрос zakon.kz.

Сейчас Министерство утверждает основные требования к содержанию документов об образовании собственного образца и правила учета и выдачи.

Добавим, что сегодня министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что министерство инициировало поправки в Закон, которые не позволят приватизировать вузы со 100%-ым участием государства, а значит такие крупные вузы, как КазНУ имени Аль-Фараби, Сатпаев-университет, КазНПУ имени Абая, КарГУ имени Букетова. и дальше останутся в государственной собственности.

Альберт Ахметов