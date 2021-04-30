Токаев: Я верю в молодежь Казахстана

Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства, сообщает zakon.kz.

Победителями проекта стали несколько человек, которые представляют всему миру казахский народ. Мы должны воздать должное работе наших соотечественников, добившихся успехов в различных сферах. Опыт успешных людей всегда будет служить примером для других. Подрастающее поколение будет следовать за вами. Я хочу пожелать, чтобы каждый гражданин нашей страны добился такого же успеха, как вы, – сказал Президент.

По информации Акорды, глава государства уверен, что граждане, умеющие сочетать глубокие знания с передовым опытом, будут вести страну вперед.

Воспитание образованного и интеллектуального поколения является важнейшей государственной задачей. Будущее страны должно быть в руках талантливой и патриотичной молодежи. Уверен, что так будет. Для достижения этой стратегической цели будут продолжены систематические реформы, – отметил Токаев.

По мнению Президента, благодаря единству и согласию в обществе, созидательному труду всех казахстанцев страна добилась серьезного прогресса.

Здесь можно привести много цифр и фактов, отражающих наши успехи, но важно помнить, что все измеряется в людях – в их благополучии, достижениях и устремлениях. Вы – наше безусловное богатство, – заявил глава государства.

За четыре года существования проекта "100 новых лиц Казахстана" в нем приняло участие более 7,5 тысячи человек, страна познакомилась со многими талантливыми и целеустремленными казахстанцами.

Обращаясь к победителям проекта, глава государства сказал, что их достижения олицетворяют успех Казахстана, они своим примером деятельного патриотизма мотивируют всех казахстанцев.

Государство уделяет особое внимание творчеству, образованию и науке, поддержке молодежи. При этом очень важно формирование эффективных социальных лифтов. Международная стипендия "Болашак", Президентский молодежный кадровый резерв предоставляют широкие возможности молодому поколению внести свой вклад в развитие страны.

Наша нация обладает колоссальным потенциалом для развития креативной индустрии. На современном этапе креативная экономика привлекает миллиарды долларов инвестиций, становится важной составляющей устойчивого экономического роста и социального прогресса. Казахстанская культурная волна уверенно пробивает себе путь на региональном и глобальном уровнях. Мы должны грамотно воспользоваться имеющимися возможностями для популяризации и продвижения своей культуры в мире. Поэтому я поручил Правительству принять комплексные меры для поддержки этой стратегически важной отрасли, – сказал Токаев.

Одним из успешных примеров креативной индустрии, по мнению главы государства, можно считать формирование современной казахстанской айдентики.

Для более эффективного продвижения идей и предложений Президент предложил на системной основе внедрить практику регулярных встреч финалистов проекта с руководителями центральных госорганов.

Проект "100 новых лиц" является реальным воплощением казахстанской мечты. Мечты, где каждый талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек может стать героем нашего времени и гордостью нации. Чем больше таких успешных граждан, как вы, тем более конкурентоспособной будет наша страна, тем больших достижений достигнет наш народ. Именно в этом заключается цель проекта "100 новых лиц". Сегодня наступила эпоха образования и науки. Призываю мыслящую, прогрессивную молодежь работать на благо нашей страны. Это вам по силам. Я верю в молодежь Казахстана! - подытожил свое выступление глава государства.