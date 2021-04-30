Прокуроры ряда городов и областей обратились к казахстанцам

Прокуратуры городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Алматинской и Мангистауской областей сделали заявления, передает zakon.kz.

Обращения начинаются следующим предложением:

В социальных сетях отдельные лица, поддерживающие идеи экстремистской организации, распространяют призывы к участию в незаконном митинге и шествии в городе....

Далее в зависимости от региона называются города: Алматы, Нур-Султан, Талдыкорган, Шымкент, Актау и т.д.

Прокуроры городов и регионов напоминают, что порядок организации и проведения митингов регулируется новым Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", который принят 25 мая 2020 года.

Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок. Уведомление об их проведении подается в письменной форме в местный исполнительный орган не позднее чем за 5 рабочих дней до намеченной даты. Уведомление подлежит рассмотрению местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня его регистрации. В случае отсутствия ответа по истечении этих 3-х дней организатор вправе провести мирное собрание согласно поданному уведомлению, - сказано в обращениях.

Демонстрации и шествия проводятся по согласительному порядку. Организатор обязан подать заявление за 10 рабочих дней до дня их проведения, по которому местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение 7 рабочих дней.

Отмечается, что организаторы анонсируемых шествий в местные исполнительные органы уведомления или заявления об организации и проведении мирных собраний не подавали либо по ним было отказано в согласовании.

Между тем, организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами Казахстана порядке, не может быть организатором мирных собраний. Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение Закона, является противоправным и влечет административную ответственность по ст. 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста, - напоминают в надзорных органах.

Если эти действия будут сопровождаться причинением вреда правам и интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по ст.400 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Помимо этого, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, все еще действует запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей. За его несоблюдение предусмотрена административная (ст.425 КоАП - нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения – штраф от 30 до 200 МРП) и уголовная (ст.304 УК - нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, смерть человека – от штрафа в размере от 2 тыс. МРП до лишения свободы на срок до 5 лет) ответственность.

Прокуроры городов и регионов призывают соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению.