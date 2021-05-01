В Акшыкуре открылся спортивный комплекс

В День единства народа Казахстана в селе Акшукур введен в эксплуатацию многопрофильный спортивный комплекс - "Сулейман", сообщает zakon.kz.

Торжественная церемония открытия прошла с участием ограниченного количества человек, со строгим соблюдением санитарных требований. Аким области С. Трумов поздравил сельчан с весенним праздником и пожелал успехов в работе сотрудники спортивного комплекса.

1 мая для каждого казахстанца это праздник любви и верности к родной земле. Праздник, который олицетворяет на гражданский долг и общенациональное согласие. В этот знаменательный день в селе Акшукур открывается спортивный комплекс последнего поколения. Глава государства К. Токаев отметил, что развитие массового спорта среди граждан всех возрастов является важнейшей задачей государства: "Развитие физической культуры должно стать устойчивой пирамидой, которая выведет на вершину наших будущих чемпионов.

В этом направлении на территории Мангистауской области ведется большая работа. Для жителей, как городов, так и сел созданы все условия занятия спортом бесплатно. В одном Тупкараганском районе имеется 14 открытых спортивных площадок, 5 футбольных полей, 5 площадок с уличными тренажерами. Все они полностью укомплектованы спортивным инвентарем.

За 30 лет независимости благодаря единству нашего народа, государству удалось достичь больших высот. Все это - плоды Независимости", - сказал С. Трумов.

Спортивный комплекс построен на спонсорские средства Ибрагима Акдрашева, который прилагает немалые усилия для развития различных единоборств. К слову в новом центре порядка 500 человек могут заниматься несколькими видами спорта, такими как бокс, гимнастика, плавание и многое другое.

В Тупкараганском районе имеется 4 крытых спортивных комплекса. Еще три сдадут в этом году. Один из них будет построен за счет местного бюджета в селе Баутино, второй в спортивный объект появится в селе Кызылозен за счет спонсоров. Третий комплекс будет введен в эксплуатацию за счет бюджета в том же селе.