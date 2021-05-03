Восемь детей пострадали на карусели в парке Уральска

Несчастный случай произошел в городском парке культуры и отдыха города Уральска 2 мая, сообщает zakon.kz.

Уральская неделя приводит слова очевидцев о том, что аттракцион "Калейдоскоп", крутящийся на большой скорости, резко остановился.

Карусель заклинило, из-за чего она резко остановились, и сиденья с детьми начали биться друг об друга.

На кадрах видно, как после инцидента родители бросаются на помощь детям.

В пресс-службе областного здравоохранения рассказали, что восемь детей серьезно пострадали. Врачи диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и множественные ушибы.

Известно, что аттракционы в городском парке принадлежат ТОО РИА "Мир".