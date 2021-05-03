Ученые нашли связь между группой крови и алкоголизмом

Ученые выявили взаимосвязь групп крови с алкоголизмом, передает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", ученые из США, проведя исследования среди американцев и японцев с алкоголизмом, пришли к выводу, что большинство людей, страдающих этим недугом, имеют II группу крови.

Самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению алкоголя, согласно исследованию, оказались обладатели I группы крови.

Пытаясь установить причины злоупотребления спиртным, эксперты допустили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму могут оказывать влияние особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Организм, ощущая дефицит сахара, на подсознательном уровне пытается его компенсировать и заставляет человека тянуться к бутылке со спиртным. В то же время провоцировать алкоголизм также может стресс, допустили специалисты.

Ученые людям со II группой крови рекомендуют употреблять в умеренных количествах красное вино - тогда эффект от алкоголя на организм будет положительным. Напиток поможет растворить холестериновые бляшки и улучшить работу ЖКТ.