Пожар произошел на кладбище в Текели

В Текели горит кладбище, сообщает zakon.kz.
Фотографии и видео распространяют в соцсетях.
Горит кладбище в Текели! - подписано фото, опубликованное в Instagram-паблике ilovetekeli.
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Очень страшная картина. Горит кладбище. Кто мог это сделать? Найти и наказать, - говорится под видео, опубликованном в Instagram-паблике oleg.tdk.
Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в ДЧС Алматинской области.
Обновление в 23:45
3 мая в 20:05 в дежурную службу ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в Текели произошло возгорание травостоя на территории городского кладбища. На место происшествия незамедлительно выехали пять сотрудников пожарной части №15 и пять человек ДПФ акимата Текели, одна единица техники. Возгорание травостоя частично перекинулось на деревянные конструкции - кресты. В 21:14 возгорание было ликвидировано на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Алматинской области
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