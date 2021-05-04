Топ-3 продуктов, сильно подорожавших в Казахстане

Бюро национальной статистики озвучило, какие продукты питания, непродовольственные товары и услуги подорожали в Казахстане сильнее всех в апреле, передает zakon.kz.

По данным ведомства, в тройку лидеров среди продовольственных товаров, цены на которые повысились сильнее всего, вошли свекла, картофель и морковь. Они подорожали на 17,1%, 12%, и 10,5% соответственно. Снижение цен в апреле зафиксировано на огурцы на 9,6%, апельсины – на 1,5%, помидоры – на 1,1%, рис – на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров лидер - бензин (6%), второе место у бытовых приборов (2%), на третьем месте - товары личного пользования, стеклянные и керамические изделия и строительные материалы (по 0,7%).

Что касается услуг, то лидером по удорожанию в апреле стали услуги бань (повысились на 1,9%), далее санатории (1,8%), детские дошкольные учреждения (1,2%).

В Бюро национальной статистики добавляют, что проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 0,8%, воздушным – на 0,9%, а в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 1,2%.

Подготовил Альберт Ахметов