Алматинка выпрыгнула из окна 10 этажа

4 мая 2021, 17:20
Фото: pixabay.com

49-летняя женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна, сообщает zakon.kz

Инцидент произошел 3 мая в одном из ЖК, расположенных в Алмалинском районе Алматы.

Жизнь самоубийством покончила местная жительница, 1972 года рождения, которая, как было установлено, состояла на учете в Центре психического здоровья.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК. Производство по делу осуществляет отдел полиции при УП Алмалинского района, - сообщается в ДП.


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