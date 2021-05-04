В Турции ужесточат карантин с 7 мая

С 7 мая в Турции ужесточится локдаун из-за ситуации, складывающейся с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на МВД страны.

С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа), - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что продажа алкоголя, электроники, игрушек, канцелярии и одежды будет запрещена.

Согласно ограничениям, жители Турции с 29 апреля по 17 мая не должны покидать пределы дома. Кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.