Что изменится с введением нового Социального кодекса

1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу поручил начать работу по консолидации социального законодательства путем разработки и принятия Социального кодекса. Сейчас готовится концепция проекта кодекса, проводятся обсуждения, но в июле документ планируют представить в правительстве. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, кто занимается разработкой концепции кодекса и что изменится с принятием этого документа, передает корреспондент zakon.kz.

При разработке концепции Социального кодекса была создана специальная рабочая группа. В нее вошли представили государственного партнерства, неправительственных общественных объединений, инициативные граждане и депутаты Парламента. Но, как отметил директор Департамента развития политики социальной помощи Минтруда

Аскар Ниязов, принять участие в обсуждении могут все желающие.

Проект Социального кодекса будет включать в себя консолидацию законодательных актов. На сегодняшний день вопросы социального обеспечения содержатся в 16 законах и одном кодексе. Президент в ходе поручения отметил, что не все граждане разбираются в этой теме, в законодательных актах. Также не секрет, что граждане не всегда понимают и не всегда знают свои права в сфере социальной защиты. Поэтому главой государства было поручено консолидировать социальное законодательство, а новый кодекс сделать понятным для населения, - сказал Аскар Ниязов.

По его словам, цель Социального кодекса - создать институциональные, экономические и организационные условия для реализации гражданами своих социальных прав и интересов.

Так, в одном документе будут аккумулированы все действующие нормы законодательства в этой сфере. Отмечается, что принятие кодекса повлечет за собой утрату 16 законов, действующих в настоящее время.

На сегодняшний день проанализировано уже более 100 законодательных актов, получено 500 предложений от граждан.

Социальный кодекс будет разработан с учетом предложений граждан и включит в себя разделы, касающиеся каждого периода жизни человека. Это позволит казахстанцам легко ориентироваться в мерах государственной поддержки. Принятие кодекса позволит не только упростить понимание населением социального законодательства, но и обеспечит единый стиль изложения нормативных правовых актов, - уточнил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Пока что рабочей группой предлагается сформировать кодекс из двух частей - общей и особенной.

-В общей части будут установлены основы правового регулирования социальных отношений между государством и гражданином с четким определением их взаимных обязательств. Особенная часть будет посвящена отдельным видам социальных рисков, где будут определены меры реагирования на них, категории получателей соцпомощи, размер выплат, условия и сроки их назначения, - добавил первый вице-министр труда и социальной защиты населения.

Сейчас министерство работает лишь над концепцией кодекса. Как утверждит приступит к разработке, а после представит в правительстве. А уже к концу следующего года Социальный кодекс внесут в Парламент.