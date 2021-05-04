Как будет проходить ЕНТ в Алматы

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел совещание по обеспечению мер санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении ЕНТ в Алматы, сообщает zakon.kz.
Совещание проводилось с участием руководителя городского Управления образования Л. Жылкыбаевой и Главного государственного санитарного врача города, руководителя территориального Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ж. Бекшина в онлайн-формате.
Обсуждались вопросы организации ЕНТ, которое будет проходить в мегаполисе с 6 мая по 30 июня.
Главная цель — на фоне нахождения Алматы в "красной" зоне по эпидемиологической ситуации обеспечить безопасность проведения ЕНТ, не допуская заражения коронавирусной инфекцией.
В целях исключения необходимости посещения мест общественного скопления прием заявлений выпускников для участия в едином национальном тестировании осуществляется посредством online-регистрации на сайте app.testcenter.kz. По данным Управления образования г. Алматы, в текущем учебном году в организациях среднего образования города завершают обучение 11 337 выпускников (10 560 чел. из государственных и 777 чел. из частных школ).
Справочно: тестирование состоит из 5 предметов (история Казахстана, грамотность чтения, математическая грамотность, 2 профильных предмета по выбору). Общая продолжительность ЕНТ с учетом аппеляции — 4 часа 30 минут (270 минут).
При проведении ЕНТ будет обеспечено:
Следует отметить, что в помещения проведения ЕНТ не допускаются родители, учителя и другие лица в целях недопущения скопления людей.
Лиц из групп риска, а также пожилых старше 65 лет, призывают не сопровождать участников ЕНТ.
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