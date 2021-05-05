Турысов объяснил, почему нет приложения Ashyq в App Store

Приложение Ashyq на данный момент временно нельзя скачать в App Store, оно не удалено. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает zakon.kz.

У пользователей iPhone, которые ранее скачали приложение, все работает в штатном режиме. У владельцев Android все работает, скачивание в Play Market тоже доступно. iOs-юзеры, которые не скачали приложение, но хотят попасть в заведение – также могут попасть по ИИН, - написал он на своей странице Facebook.

Также Турысов объяснил, почему приложение недоступно.

Проблемы на стороне разработчика – временно приостановлена учетная запись Vitaliy Pustovoitenko. То есть для разработчиков, Apple выделяет аккаунт (учетную запись), с помощью которой они могут работать в AppStore. Вот этот аккаунт временно заблокировали. Разработчик оплатил абонентскую плату за аккаунт не так как сказано в политике Apple. Если конкретно, то платеж должен был быть совершен с банковской карты, привязанной к владельцу учетной записи. К сожалению, оплата была произведена с карты другого человека. Скорее всего сработала автоматическая блокировка. Сейчас в Штатах ночь, думаю, по выходу ответственных работников на работу, приложение будет восстановлено, - сообщил он.

Он отметил, что на текущий момент идет процесс передачи прав на приложение от разработчика к МЦРИАП, оформляются юридические документы.

Сейчас ведется работа по устранению проблемы.

Ранее пользователи социальных сетей пожаловались, что не могут скачать на iPhone приложение Ashyq.