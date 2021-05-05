Изменения в Правила дорожного движения внесли в Казахстане

Постановлением Правительства Казахстана от 28 апреля 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, передает zakon.kz.



В частности, говорится, что водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать им для проверки:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, за исключением выданных в Республике Казахстан, при наличии документа, удостоверяющего личность водителя;

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства, за исключением выданного в Республике Казахстан, либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство.

При этом водителю запрещается:

управлять транспортным средством без водительского удостоверения либо временного удостоверения, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя;

передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, кроме обучаемых вождению, не имеющим при себе водительского удостоверения либо временного удостоверения на право управления транспортным средством данной категории, за исключением выданных в РК, в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя, или не указанного в путевом (маршрутном) листе, либо лицам, не имеющим права управления или лишенным права управления транспортным средством.

Внесено также изменение в раздел о применении специальных сигналов.

Так, говорится, что водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ, мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля на дороге, специализированных транспортных средств служб инкассации, сопровождающих организованные группы велосипедистов, осуществляющих деятельность по пресечению правонарушений в области охраны растительного и животного мира, могут отступать от требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4 - 2.6, 3.11 - 3.14, 3.17.2, 3.20) и разметки, а также пунктов 4 - 8 раздела 9 и пункта 1 раздела 16 Правил при условии обеспечения безопасности движения. Водители других транспортных средств не препятствуют их работе.

Также указывается, что проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета включается на транспортных средствах:

при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных и иных транспортных средств; транспортных средствах при осуществлении перевозок тяжеловесных, крупногабаритных грузов; транспортных средствах, сопровождающих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов; автобусах, предназначенных для перевозки организованных групп детей; транспортных средствах мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций при выезде на несанкционированные проникновения на охраняемые объекты; транспортных средствах передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля при несении службы на дорогах; специализированных транспортных средствах служб инкассации при выезде на маршрут для инкассации ценностей; транспортных средствах, сопровождающих организованные группы велосипедистов; транспортных средствах, осуществляющих деятельность по пресечению правонарушений в области охраны растительного и животного мира.

В перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, добавлены транспортные средства подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

При этом указывается, что транспортные средства Службы государственной охраны, оперативных служб органов национальной безопасности, органов внутренних дел, службы экономических расследований, антикоррупционной службы, департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК, Государственной фельдъегерской службы РК, подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира могут не иметь специальной цветографической окраски, опознавательных знаков и надписей.

Постановление вводится в действие с 14 мая 2021 года.