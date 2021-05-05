Когда вузы включат в "Ashyq", ответили в Минздраве

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда вузы Казахстана включат в проект "Ashyq", передает корреспондент zakon.kz.

Вы знаете, что в "Ashyq" в основном вошли все организации сервиса. Но помимо этого есть организации, которые готовы использовать программу "Ashyq" для того, чтобы обезопасить граждан, которые находятся, работают или учатся в этих организациях - банки, отдельные организации образования. Сейчас эти заявки отрабатываются. Мы даем такую возможность, потому что программа "Ashyq" позволяет видеть, не болеют ли коронавирусом граждане, которые заходят в заведение, - сказал глава Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что пока организации образования не подключали к программе "Ashyq". Данным вопросом сейчас занимается НПП "Атамекен".

На данный момент учебные заведения еще не подключились. НПП "Атамекен" как раз занимается включением организаций в эту программу. Данные организации обращаются в НПП "Атамекен" для того, чтобы стать участником. Им разъясняют правила участия и какие требования. Как только такие заявки появятся, эти организации будут допущены в систему, - уточнил министр.

В целом, по его словам, за время работы программы "Ashyq" было выявлено 900 граждан, которые должны были находиться дома, болели коронавирусом, и которые знали о том, что они болеют. Также было выявлено 500 граждан, которые находились в близком контакте.

Ранее глава Минздрава высказался о возможности включения общественного транспорта в программу "Ashyq".

Тамила Языкова, Нур-Султан