Сколько медалей привезут казахстанские боксеры с Олимпиады в Токио

Казахстанские боксеры обязательно выиграют золотые медали на предстоящей Олимпиаде в Токио. В этом уверен старший тренер молодежной сборной РК по боксу Кайрат Сатжанов, передает zakon.kz.

Специалист считает, что бокс за крайние 10 лет не поменялся, но усилился уровень конкуренции.

С тех пор, как Казахстан обрел Независимость, на каждой Олимпиаде наши боксеры обязательно выигрывали золотые медали. Думаю, на предстоящей Олимпиаде в Токио мы точно выиграем золото в боксе. В каком весе? Не могу сказать точно. Даже мы на МЧМ планировали, например, что медалистами будем в весах 81 кг, +91 кг, но они проиграли. Зато выиграли в других весах. На Олимпиаду в Токио от взрослой сборной поедут 10 боксеров, думаю, каждый из них может взять медали, они все заслуженные мастера спорта, практика есть у них, любой может стать. Главное- правильно подготовиться, - сказал в интервью Деловому Казахстану Кайрат Сатжанов.

Казахстан не останется без наград и на Олимпиаде-2024 в Париже. На завершившемся в Польше Молодежном чемпионате мира наши спортсмены завоевали в общей сложности 10 медалей. И Кайрат Сатжанов уверен, что уже на Олимпиаде 2024 года в Париже кто-то из них завоюет медаль.