Адвокаты: Биртанов не виновен в предъявляемых ему обвинениях

Сегодня, 6 мая, суд в Нур-Султане продолжит рассматривать вопрос о продлении домашнего ареста экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает zakon.kz.

Биртанов находится под домашним арестом с 7 ноября 2020 года. Ему продлевали домашний арест уже 5 раз.

Вчера на слушании по этому делу прокурор в очередной раз попросил суд продлить Биртанову домашний арест - теперь до 14 июня 2021 года, несмотря на то, что предыдущее продление было лишь две недели назад. Прокурор в очередной раз утверждал, что нужно еще время для проведения дополнительных экспертиз и других следственных действий.

По утверждению прокурора Биртанов препятствует проведению расследования, так как он шесть месяцев назад (24 ноября 2020 года) направил письмо в адрес посла Швеции в Казахстана и в компании Ericsson и Ericsson Nikola Tesla, в котором содержится просьба о предоставлении копий документов, подтверждающих выполнение работ поставщиком платформы Ericsson Nikola Tesla.

Так же прокурор сообщил, что Биртанов в нарушение судебного запрета, согласно которому ему запрещено общение с иными людьми, кроме членов семьи, встречался с людьми, не являющимися членами семьи.

После прокурора выступил адвокат экс-министра.

По его словам, следствие предоставило недостоверную информацию.

Утверждается, что 24 ноября 2020 года Биртанов направил письмо в адрес посла Швеции в Казахстане и в компанию Ericsson, Ericsson Nikola Tesla. Это утверждение голословно и надуманно, потому что эти письма были направлены не самим Биртановым, а его адвокатом Дмитрием Куряченко.

Что касается утверждения прокурора об общении с другими лицами, то судебное ограничение права на общение касается только общения с участниками процесса. Биртанов не встречался и не общался с участниками процесса.

Речь идет о встрече с мужем родной сестры супруги Биртанова, он является членом семьи.

Я думаю, создается негативный фон вокруг Елжана Биртанова. Хотят добиться, чтобы он сидел дома, – сказал адвокат экс-министра.

Вчера в заседании был объявлен перерыв.

Адвокаты Биртанова неоднократно утверждали, что он не виновен в предъявляемых ему обвинениях. По словам адвокатов, есть масса документов, подтверждающих то, что платформа, созданная компанией Ericsson Nikola Tesla, работает.

Факт того, что в этом деле нет и не может быть хищения, подтверждается тем, что к делу не привлечены ни представители подрядчика Ericsson Nikola Tesla, которая разрабатывала "Платформу", ни члены комиссий, принимавшие "Платформу" в эксплуатацию и подписывавшие все приемочно-сдаточные акты. Преследуется только Биртанов, который не заключал контракт на поставку платформы (в 2015 году, когда заключался контракт, он не был министром- ред.), не подписывал ни акты выполненных работ, ни акты введения в эксплуатацию.

Рассмотрение судом вопроса о продлении домашнего ареста экс-министру будет продолжено сегодня в 10.00