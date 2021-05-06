Пропавшего студента нашли мертвым в Акмолинской области

Акмолинские оперативники задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве студента, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП Акмолинской области, 4 мая в 16:17 в полицию Бурабайского района поступило заявление от 46-летней жительницы Щучинска. Она попросила принять меры по розыску ее 19-летнего сына.

В последний раз женщина видела его 3 мая. В тот день парень выехал из дома в 21:00 на своем "Mercedes", и не выходил на связь.

По данному факту были проведены поисковые мероприятия. В результате удалось обнаружить машину студента около одного из домов в Щучинске.

После этого полицейские начали досудебное производство по факту убийства. Ими были задержаны двое жителей Щучинска 20 и 22 лет, которые дали признательные показания в совершенном ими преступлении. Они указали место, где спрятали тело потерпевшего.