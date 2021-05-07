Без алкоголя и преступлений: в Казахстане есть особенное село

В Шиелийском районе Кызылординской области есть аул Жиделиарык, в котором за полтора года не зарегистрировали ни одного преступления, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В селе живут 518 семей, это более тысячи человек. Все они держат скот, ведь в сельской местности скот и посевы.

По словам местных, с 2019 года и по настоящее время в ауле не было зарегистрировано ни одного преступления. Способствовало этому дружеские отношения жителей и конкретные меры, принимаемые участковым инспектором. Стоит отметить, что в селе два магазина, но ни в одной из них не продают алкоголь.

Токтарбай Дулатов – уроженец этих мест. Став участковым, он первым делом наладил взаимодействие с жителями и аксакалами, администрацией поселка, учениками местной школы и их родителями. Участковый вместе с администрацией аула организовали коллективный выпас скота.

Теперь животные пасутся под постоянным присмотром. К тому же, Токтарбай вместе с помощниками верхом или на машине проводит постоянное патрулирование поселка и его окрестностей.

Как к нам пришел Токтар, в ауле стало меньше преступлений. Можно сказать, что в нашем ауле сейчас не крадут скот. Участковый очень тесно сотрудничает со школой. Как минимум два раза в неделю он устраивает вечерние рейды с учениками и родителями, – рассказал аким аула Ерлан Абильдашев.

В Жиделиарыке работает общественное формирование “Сақшы-Сарбаз”. Каждый день по двое сельчан помогают участковому следить за порядком.

В целом по всей Кызылординской области на 20% стало меньше фактов скотокрадства. Этому способствовали и специальные разработанные правоохранителями меры профилактики и ужесточение наказания за это преступление. Теперь за кражу скота можно лишиться всего имущества и провести за решеткой от 5 до 12 лет в зависимости от обстоятельств дела.