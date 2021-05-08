Празднование Дня Победы в Казахстане перенесли на следующий год

Торжественное празднование Дня Победы в Казахстане было решено перенести на следующий год.Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает zakon.kz.

В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением. В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла, - сообщил он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента оказана материальная помощь.