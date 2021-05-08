В Нур-Султане стартовал международный турнир по греко-римской борьбе

В столице при поддержке Акимата города Нур-Султан 7-9 мая проходит международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти первого казаха олимпийского чемпиона, героя труда Жаксылыка Ушкемпирова, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, во дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова состоялась торжественная церемония открытия турнира.

В мероприятии приняли участие Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова, заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, член Бюро Объединенного мира борьбы, Президент совета Азии UWW Даулет Турлыханов и экс-министр обороны РК генерал-полковник Сат Токпакпаев.

Актоты Раимкулова поздравила всех с открытием турнира и зачитала телеграмму поздравления от Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Я искренне рада приветствовать Вас на Международном турнире по греко-римской борьбе среди юниоров памяти первого Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и чемпиона мира, обладателя награды "Қазақстанның Еңбек Ері" Жаксылыка Ушкемпирова. Глава Государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил с открытием такого масштабного, важного турнира в память о великом палуане казахского народа, - отметила она.

Заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен сообщил, что в столице будет открыт памятник прославленному казахскому борцу Жаксылыку Ушкемпирову.

Мы рады приветствовать всех гостей, которые приехали на сегодняшние соревнования в нашу столицу. Жаксылык Амиралиевич сейчас не среди нас, но имя навсегда останется в нашей памяти. В прошлом году при поддержке всего народа дворцу единоборств в Нур-Султане было присвоено имя выдающегося сына страны Жаксылыка Ушкемпирова. В этом году мы планируем поставить памятник нашему легендарному спортсмену перед этим спортивным комплексом,-сказал Бахтияр Макен.

На турнире, который проходит среди молодежи 2001-2003 годов рождения, борцы выступят в следующих весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 кг.

В соревнованиях принимают участие более двухсот пятидесяти спортсменов из Казахстана, России, Грузии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями.

В соответствии с требованиями карантина в стране международный турнир проходит без участия болельщиков. Зрители смогут посмотреть соревнования в прямом эфире на телеканале Qazsport.