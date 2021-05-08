Когда вырабатываются антитела после прививки от COVID-19

Низкий уровень антител после вакцинации. В чем причина? На этот вопрос ответил врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус, один изведущих программы "Жить здорово" на Первом канале, передает zakon.kz.

По его словам, раньше, чем через 1,5 месяца после первой прививки антитела определять не стоит, их не будет.

После вакцинации одной из лучших вакцин против коронавируса в мире "Спутник V" антитела появляются через 42 дня после первой прививки. После второй вакцинации должно пройти три недели. Тогда мы с вами будем говорить, что должны сформироваться антитла против спайк-белков коронавируса. Потому что именно против них формируется иммунитет, - сказал профессор.

Он также отметил, чтобы тест был правильным, нужно определять антитела только к СПАЙК-БЕЛКАМ (S-белок) коронавируса (это тест на поствакцинальные антитела). При этом многие лаборатории делают общий анализ, без конкретного выделения именно этого белка.

По словам Андрея Продеуса, прежде чем сдавать тест, надо уточнить именно этот момент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

При этом у очень маленькой группы людей антитела не вырабатываются: как правило, это люди старшего возраста с тяжелыми иммунодефицитами, ожирением, диабетом и другими проблемами.

По словам специалиста, таких людей единицы, у 99% антитела вырабатываются.

Автор программы Елена Малышева также ответила на вопрос казахстанки.

"У нас в Казахстане увеличили срок между вакцинами 90 дней .Скажите пожалуйста чем это грозит?" - спросила женщина.

На что Елена Малышева ответила, что создатели вакцины рекомендуют перерыв между вакцинациями до 60 дней.

Думаю, что в течение 90 дней тоже можно сделать вторую прививку, - добавила Малышева.