В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"

Казахстан и мир сегодня празднуют 76 лет со дня Победы в Великой отечественной войне. Ежегодно в этот день во многих странах, в том числе и в Казахстане, по улицам городов шествует "Бессмертный полк" - потомки участников Войны таким образом чтят своих воинов-героев. Также как и в прошлом, в этом году "Бессмертный полк" проходит в формате онлайн, передает zakon.kz.

В этом году в стране проходит сразу две акции.

В режиме прямого эфира проходит интерактивная акция в честь ветеранов Великой Отечественной войны. На протяжении 10-и дней желающие могли отправить истории и фотографии героев Великой Отечественной войны. Портреты тысяч ветеранов появятся в прямом эфире, где их увидит вся страна.

Второй проект получил название "Жаужүрек полк".

Для участия в акции необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Второй Мировой войны.

В числе авторов проекта Президент "Национальной Федерации Дебатов", автор YouTube-канала Болат Бухарбай, известная телеведущая Махаббат Есен, блогер Яков Федоров, автор YouTube-канала "Ave adicus" Аширбек Адилет.

Авторы проекта отмечают, что из-за пандемии коронавируса проведение акции офлайн является невозможным, поэтому, таким образом они решили отдать дань уважения Героям войны.

За годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. На фронт ушло около 70 процентов мужского населения в возрасте 18-50 лет.

Знаменитая 316-я стрелковая дивизия, позже ставшая 8-й гвардейской Панфиловской, была сформирована в Алма-Ате летом 1941 года из жителей Казахской и Киргизской ССР. Прославилась дивизия в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" осенью 1941 года. Известна она подвигом 28-и героев-панфиловцев 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково. Командующий Иван Панфилов погиб в бою 18 ноября, после чего дивизии было присвоено его имя.

Наши соотечественники храбро сражались на полях сражений, 497 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – дважды Героями СССР. Алия Молдагулова и Маншук Маметова стали Героями Великой Отечественной войны посмертно.

Первыми Знамя Победы на Рейхстаге установили казахстанец Рахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий Булатов. Согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии, 30 апреля 1945 года в 14:25 лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг". Это событие также отмечено в книге Героя Советского Союза Ивана Клочкова "Мы штурмовали рейхстаг", в которой сказано, что "лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок".