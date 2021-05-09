Минздрав опроверг данные американского института о смертности от КВИ в Казахстане 

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию в опубликованном исследовании Института показателей и оценки здоровья (IHME, США) "Оценка общей смертности от COVID-19", сообщает zakon.kz.

Ранее американский институт внес Казахстан в 20-ку стран с наибольшим числом смертей от COVID-19.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по итогам 2020 года количество умерших от коронавирусной инфекции составило 4 729 человек. За 4 месяца 2021 года количество умерших от КВИ составило 1 846 человек.

Как отметили в ведомстве, с начала пандемии в Республике Казахстан от КВИ умерло 6 575 человек, а не 81 696 человек, как опубликовал Институт показателей и оценки здоровья (IHME, США) (далее Институт).

Вместе с тем, по предварительным данным Бюро национальной статистики, количество умерших за 2020 год в сравнении с 2019 годом увеличилось на 21,8% или на 29 124 человека и составило 162 613 человек против 133 489 человек. Таким образом, избыточная смертность составила 29 124 человек, что также опровергает заявленные цифры Института, - говорится в сообщении Минздрава.

Справочно. Основную долю в структуре избыточной смертности, за исключением КВИ – 4 729 человек или 16,2%, составила смертность от других заболеваний, а именно:

- болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней нервной системы, инфекционных и паразитарных болезней.

На основании вышеизложенного, сообщаем, что статистические данные, опубликованные в соответствии с проведенными исследованиями Института показателей и оценки здоровья (IHME, США) "Оценка общей смертности от COVID-19" не соответствуют фактическим данным зарегистрированным в Республике Казахстан.