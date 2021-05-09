Америка и Украина проводят совместные учения в Черном море

Украинские пограничники и служба береговой охраны Соединенных Штатов проводят совместные учения в Черном море, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины.

Корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton. По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным украинской погранслужбы, за учениями наблюдали российские корабли.