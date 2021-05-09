Америка и Украина проводят совместные учения в Черном море

9 мая 2021, 15:39
Фото: gazeta.ru

Украинские пограничники и служба береговой охраны Соединенных Штатов проводят совместные учения в Черном море, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины.

Корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины, в точке рандеву флагман морской охраны госпогранслужбы встретил корабль береговой охраны США Hamilton. По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным украинской погранслужбы, за учениями наблюдали российские корабли.


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