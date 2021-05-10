В ВКО горит лес – пожар перекинулся на дома

Возле города Риддер в Восточном Казахстане горит лес. Огонь перекинулся на 14 домов поселка Лесхоз, сообщает zakon.kz.

Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали десять жителей по улице Лихачева.

В эпицентре огня, в лесу продолжают работать более 100 человек личного состава лесхоза и пожарных ДЧСВКО и более 20 единиц техники. пресс-служба ДЧС ВКО

На данный момент площадь горящего леса составила 310 Га. На помощь в тушении огня прибыло два вертолета авиалесоохраны МИ-8 и МИ-2, сброшено 12 500 кубов воды.

Тушение пожара осложняет сильный ветер​ с порывами, достигающими до 20 м/сек. В результате ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз.

По линии скорой помощи поступила информация​ о том, что с поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, ​ 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются. пресс-служба ДЧС РК